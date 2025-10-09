La UE respalda a la CPI pese a que Tayikistán no haya detenido a Putin

Bruselas, 9 oct (EFE).- La Unión Europea (UE) expresó este jueves su “más firme apoyo” a la Corte Penal Internacional (CPI) y a sus esfuerzos por garantizar la plena rendición de cuentas por los delitos contemplados en el Derecho internacional, después de que Tayikistán, estado parte de ese tribunal, no haya detenido en su territorio al presidente ruso, Vladímir Putin.