La venta de carros en Puerto Rico cayó un 14 % en septiembre en comparación con 2024

San Juan, 9 oct (EFE).- La venta de vehículos en Puerto Rico registró una disminución de un 13.97 % en septiembre pasado en comparación con el mismo mes del año anterior, informó este jueves el Grupo Unido de Importadores de Automóviles (GUIA), organización que representa a la industria automotriz en la isla.