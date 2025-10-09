Las autoridades de EE.UU. investigan a Tesla por el funcionamiento del sistema FSD

La Oficina de Investigación de Defectos (OID) de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras de EE.UU. (NHTSA en inglés) señaló en su web que la investigación analizará "el alcance, la frecuencia y las posibles consecuencias" de las maniobras ejecutadas con FSD que "constituyen infracciones".

El organismo indicó que ha identificado varios incidentes en los que FSD provocó "comportamientos del vehículo que infringieron las leyes de seguridad vial".

Los incidentes están agrupados en dos categorías: vehículos que entran en una intersección "infringiendo una señal de tráfico en rojo" y los casos "en los que el FSD ordena un cambio de carril hacia el sentido contrario de la circulación".

OID tiene al menos 18 denuncias sobre la primera categoría de incidentes y otros seis de circulación en el sentido contrario.

"De estos incidentes, cuatro provocaron una o más lesiones", indicó NHTSA.

En el pasado, Tesla y su consejero delegado, han comparado FSD, por el que el fabricante cobra una suscripción de unos 8.000 dólares al año, como un sistema de conducción autónoma.

Pero en su web, OID dijo que "Tesla describe el FSD como un sistema de automatización parcial de nivel 2, según la clasificación SAE, que requiere un conductor plenamente atento y comprometido con la tarea de conducción en todo momento".

El sistema de clasificación de SAE cuenta con seis niveles, empezando por 0, para vehículos sin ningún tipo de automatización.

El nivel más alto es 5, que es la automatización total en la que el vehículo no requiere conductor y puede operar en cualquier entorno y condición.

En 2015, Musk aseguró que Tesla tendría vehículos totalmente autónomos en 2018. En 2021, Musk insistió que FSD lograría el nivel 5 de automatización a finales de ese mismo año. En 2024, el empresario dijo que el "Full Self-Driving sin supervisión" estaría disponible pronto.