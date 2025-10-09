Los Ángeles considera declarar estado de emergencia debido a las redadas de ICE

La moción, impulsada por las supervisoras ​​Lindsey P. Horvath y Janice Hahn, fue sometida a votación el martes y obtuvo cuatro votos a favor y uno en contra.

Ahora, el borrador de esta medida se someterá a una nueva votación el 14 de octubre y, de ser aprobado, otorgaría a la Junta más facultades para asistir a las personas afectadas por las detenciones y deportaciones que han impactado al condado desde junio.

"Estas redadas no se tratan de seguridad, sino de miedo (...) Declarar una Emergencia Local es nuestra forma de contraatacar: con cuidado, coordinación y todas las herramientas legales disponibles para proteger a nuestras comunidades inmigrantes", dijo Horvath en un comunicado.

La medida busca otorgar al condado herramientas para responder con mayor rapidez a las consecuencias de las redadas migratorias, como la posibilidad de agilizar la contratación de personal y servicios. También permitiría ampliar la asistencia financiera destinada a familias inmigrantes, así como reforzar los servicios legales disponibles.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Esta posible declaración también abriría la puerta a nuevas protecciones para los inquilinos, como una moratoria de desalojos dirigida a quienes hayan perdido ingresos por las redadas migratorias.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En paralelo, la Junta de Supervisores solicitó a finales de septiembre un informe legal para explorar mecanismos que respalden esta medida, con el objetivo de proteger a las familias afectadas por la aplicación de leyes federales de inmigración.

El Condado de Los Ángeles se ha visto fuertemente afectado desde junio debido a las redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), que han detenido a miles de personas, y han generado miedo entre las comunidades inmigrantes.