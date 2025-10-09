Los corales, los guardabosques y el sobreturismo ponen de acuerdo al congreso de la UICN

Han sido 18 las mociones aprobadas con el 100 % de los votos, aunque la mayor parte de las presentadas ha obtenido un respaldo superior al 90 %.

La moción sobre los corales apunta a la toma de medidas urgentes para reducir "el riesgo de pérdida catastrófica" de los arrecifes de coral del mundo.

Respecto a los guardabosques, la moción aprobada invita a reconocer su papel como "trabajadores esenciales de la salud planetaria".

En cuanto al turismo, se ha acordado regular el impacto ambiental del sobreturismo y promover modelos de turismo sostenible para la protección de la biodiversidad.

También han obtenido un respaldo total mociones que conminan a priorizar la conservación y restauración de los humedales, a conservar las cabeceras de las cuencas, a impulsar una Lista Verde de áreas protegidas y a identificar las áreas claves del patrimonio geológico, entre otras.

Crear la primera reserva de dugongos en la India y asegurar la supervivencia de los últimos rinocerontes en Java y Sumatra han recabado asimismo una apoyo absoluto.

Las iniciativas para proteger los pastizales, restaurar los suelos forestales y acelerar la agricultura sostenible se han aprobado con un respaldo casi unánime, "lo que refleja la amplia coincidencia entre los gobiernos, las ONG y las organizaciones de pueblos indígenas", considera la UICN.

Cuarenta mociones se han enviado para su posterior debate y votación en la Asamblea de Miembros, con asuntos como el reconocimiento del ecocidio como delito o el comercio de mascotas.

El Congreso se ha inaugurado este jueves con una llamada a los gobiernos a trascender los discursos y tomar acciones inmediatas en materia de conservación.

"No nos rendimos porque sabemos que la vida en la Tierra depende de la acción que tomemos hoy", ha señalado en su discurso de apertura la costarricense Grethel Aguilar, directora general de la UICN.

"Recordemos que la historia nunca es neutral y que nosotros", ha dicho en referencia a los conservacionistas, "hemos elegido un bando: el de la naturaleza, el de la gente y el de la justicia".

Juan Carlos Navarro, ministro de Medio Ambiente de Panamá, ha admitido la falta de implicación de todas las esferas en este ámbito.

"¿Están haciendo lo suficiente los gobiernos? Absolutamente no. ¿Y como individuos? Tampoco. El planeta se muere y cada segundo que pasamos aquí, y no protegiendo inmediatamente el medioambiente, es tiempo perdido", ha asegurado.