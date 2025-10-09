Macron llama a contribuir a la fuerza transitoria de seguridad en Palestina tras la paz

"Todos tenemos que jugar un papel en esta fuerza de estabilización", aseguró Macron en la apertura de la reunión ministerial en París para preparar la reconstrucción de Palestina, que cuenta con participación de Arabia Saudita, Jordania, España, Alemania, Italia, Reino Unido, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Egipto y la Comisión Europea.

El presidente aseguró que Francia está dispuesta a contribuir a ese contingente pero no aclaró si lo hará con el envío de tropas o con labores de instrucción, labor que consideró que servirá a "formar y equipar las fuerzas de seguridad palestina en Gaza en cooperación con Jordania y Egipto que tienen una gran experiencia en la materia".

Macron pidió que se cree un marco legal en el seno de la ONU que permita a otros países sumarse a esa ayuda "crucial" para el despliegue de esa fuerza.

El presidente, que consideró "histórico" el acuerdo alcanzado en Sharm el-Sheij y felicitó a su homólogo estadounidense, Donald Trump, por haber impulsado esta "vía ambiciosa", aseguró que es "urgente" que se permita el retorno de la ayuda humanitaria a la banda de Gaza y que sea la ONU quien se encargue de su distribución.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Esa ayuda, indicó, debe entrar "por todos los puntos de paso" incluidos los que se determinen en la línea de retirada del Ejército israelí que todavía está por definir.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Pero consideró que la comunidad internacional no puede quedarse en lo inmediato y pidió sentar las bases de un estado palestino viable, en el que Hamás no puede tener ningún papel "por su responsabilidad inmensa" en la situación actual, al tiempo que llamó a situar en el centro a la Autoridad Nacional Palestina.

"Es urgente ayudar a la autoridad palestina, confrontada a una grave crisis financiera, estabilizar su capacidad para gobernar, que pueda garantizar los servicios esenciales y mantener la seguridad", dijo.

También pidió contribuciones para restablecer el sistema bancario palestino y destacó la "coalición de urgencia" liderada en ese sentido por Francia, España, Reino Unido, Arabia Saudí para "la viabilidad financiera de la Autoridad palestina".

"La liberación inmediata de los ingresos de la Autoridad Palestina es una prerrogativa para garantizar la solidez del plan estadounidense y hay que convencer de ello a todo el mundo", indicó.

Macron indicó que la estabilización de Palestina pasa también por la viabilidad territorial y, en ese sentido se mostró muy crítico con la proliferación de colonias israelíes en Cisjordania que, consideró, "una amenaza existencial para el Estado palestino" que "viola el derecho internacional, alimenta las tensiones, la violencia y la inestabilidad y contradice el plan de paz estadounidense".

Esas colonias, agregó, "nada tienen que ver con Hamás y con el 7 octubre de 2023" por lo que pidió "no agregar una zona de conflicto" en la región.