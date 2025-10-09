Maduro llama a la preparación de cara a la COP30 para evitar la "diplomacia del engaño"

Caracas, 9 oct (EFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llamó este jueves a la preparación de cara a la COP30, que se celebrará en noviembre en la ciudad amazónica de Belém, Brasil, para que no se imponga lo que consideró como la "diplomacia del engaño".