Más de 130 obras exploran la relación entre el artista español Joan Miró y EE.UU.

El director de la Fundación Miró y comisario de la muestra, Marko Daniel, aseguró este jueves en rueda de prensa que 'Miró y los Estados Unidos' da una "visión inédita de la obra de Joan Miró y de su relación con los artistas americanos".

"Es una gran oportunidad de descubrir obras y artistas que han marcado el siglo XX y de adentrarnos en el diálogo entre la obra de Miró y estos artistas y en cómo influyó profundamente en sus obras", detalló Daniel sobre la exposición, que se podrá visitar del 10 de octubre al 22 de febrero.

Esta propuesta se acerca a los años estadounidenses de Miró durante la posguerra, cuando su producción artística entronca con la de figuras como Louise Bourgeois, Helen Frankenthaler, Lee Krasner, Arshile Gorky, Alice Trumbull Mason, Jackson Pollock y Mark Rothko.

Como recordó Daniel, las estancias del artista en Estados Unidos implicaban adentrarse en "un contexto que significaba posibilidades, libertad, democracia y esperanza", un contraste evidente con la situación tanto europea como española.

"Después de la Guerra Civil (española 1936-39), Miró estableció relación con artistas, escritores, coleccionistas, músicos… No solo trazó un itinerario artístico, sino un mapa de complicidades e intercambios que contribuyeron a situar la obra de Miró en un contexto verdaderamente global", agregó Daniel.

En cuanto a la distribución de las obras, la también comisaria Dolors Rodríguez Roig explicó que las perspectivas y puntos de fugas de la Fundación "han ayudado a hacer conexiones entre artistas y salas", como el diálogo entre las artistas Louise Bourgeois, Maya Deren y Lee Krasner a través de diferentes salas.

Otras de las disposiciones destacadas son las dos piezas de Jeanne Reynal, ubicadas en un espacio diseñado por Miró para poder admirar esculturas desde todos los puntos de vista, o la colocación de una de las 'Constelaciones' del pintor español entre un Krasner y un Pollock, lo que da "una nueva mirada".