Medvédev agradece en Pionyang la ayuda militar norcoreana para liberar la región de Kursk

"En una situación difícil, por instrucciones del líder de la República Popular Democrática de Corea, el respetado camarada Kim Jong-un, sus fuerzas armadas acudieron en ayuda de nuestro país", dijo Medvédev en una reunión con el secretario del Partido del Trabajo de Corea del Norte, Jo Yong-won.

Destacó que la ayuda militar norcoreana "quedará para siempre en los anales de la amistad" entre ambos países.

La región de Kursk, fronteriza con Ucrania, es uno de los territorios rusos más castigados por la guerra.

Durante casi ocho meses parte del territorio de esa región fue ocupado por tropas ucranianas, finalmente expulsadas entre abril y mayo de 2025.

Medvédev, también líder de la formación oficialista Rusia Unida, visita la capital norcoreana al frente de una delegación rusa por los actos conmemorativos del 80º aniversario del Partido del Trabajo.

En su reunión con Jo, el expresidente ruso expresó su seguridad de que bajo el liderazgo de Kim Corea del Norte continuará avanzando por la "senda del desarrollo integral y la prosperidad".

Al término de la reunión Rusia Unida y el Partido del Trabajo de Corea del Norte emitieron una declaración conjunta en la que la formación rusa expresó su profunda gratitud a la parte norcoreana por su decisión de enviar un contingente militar para participar en la liberación de la región de Kursk de las "bandas armadas del régimen de Kiev".

"Los rusos nunca olvidarán las hazañas de los soldados y oficiales del Ejército Popular de Corea, que demostraron un coraje y un heroísmo excepcionales en los combates contra los invasores", subraya el documento.

Rusia Unida expresó su firme respaldo a las medidas adoptadas por Corea del Norte para "fortalecer las capacidades defensivas del país".

Los dos partidos subrayaron la necesidad de "defender y estimular el establecimiento de un nuevo orden mundial, libre del dictado de Occidente y en el que los derechos de todos los países y pueblos estén garantizados".

Además, confirmaron su compromiso de "contrarrestar conjuntamente los intentos de revisar la historia, combatir a las fuerzas que perturban la paz y la estabilidad en el noreste de Asia, incluida la península de Corea, el resurgimiento de las ideologías fascistas y nazis, y las prácticas de neocolonialismo promovidas por Occidente".