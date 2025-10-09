Meloni agradece a Trump por "abrir el camino" a un alto el fuego en Gaza

"El acuerdo alcanzado en Egipto para la aplicación de la primera fase del Plan de Paz del presidente Trump es una extraordinaria noticia que abre el camino a un alto el fuego en Gaza, la liberación de todos los rehenes y el retiro del Ejército israelí de las líneas concordadas", aplaude la mandataria en un comunicado.

Meloni, una de las principales aliadas de Trump en Europa, le agradece por "haber buscado incesantemente el final del conflicto en Gaza", así como a mediadores como Egipto, Catar y Turquía por "sus esfuerzos cruciales" para que el plan prospere, apunta.

El acuerdo firmado esta madrugada por el Gobierno de Israel y por el grupo islamista Hamás, primera parte de la hoja de ruta para la paz en Gaza de Trump para acabar con más de dos años de guerra, "ofrece una oportunidad única" para lograr la paz, según Meloni.

"Esta posibilidad debe ser absolutamente acogida y, por eso, exhorto a todas las partes a respetar plenamente las medidas ya concordadas y a trabajar para dar rápidamente los pasos sucesivos del plan de paz", animó.

Meloni también avanzó la disponibilidad de Italia para "respaldar los esfuerzos de los mediadiadores" y dar su aportación "a la estabilización, reconstrucción y desarrollo de Gaza".

Poco antes, suministro de Exteriores y vicepresidente, Antonio Tajani, había considerado una "óptima noticia" el primer acuerdo y ofrecido al Ejército italiano para una eventual fuerza de paz.

"Italia está preparada para consolidar el alto el fuego, hacer que lleguen nuevas ayudas humanitarias y participar en la reconstrucción de Gaza y para enviar militares en caso de creación de una fuerza internacional de paz para reunificar Palestina", escribió en X.