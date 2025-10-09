Mia McKenna-Bruce se suma a la saga sobre 'The Beatles' como la esposa de Ringo Starr

Los Ángeles (EE.UU.), 8 oct (EFE).- La actriz británica Mia McKenna-Bruce interpretará a Maureen Starkey, la primera esposa del legendario baterista Ringo Starr, en la ambiciosa saga de películas sobre la banda The Beatles dirigida por Sam Mendes, informó este jueves Variety.