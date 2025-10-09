Modi felicita a Trump y a Netanyahu por el plan de paz de Gaza en llamadas separadas

Nueva Delhi, 9 oct (EFE).- El primer ministro de la India, Narendra Modi, mantuvo este jueves conversaciones telefónicas por separado con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, para felicitarlos por el avance del plan de paz para Gaza, en un gesto diplomático que subraya el rol de equilibrio de Nueva Delhi en Oriente Medio.