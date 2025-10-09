Niños de hasta cuatro años llevaron cuchillos a la escuela en Reino Unido, según la BBC

De acuerdo con los datos obtenidos por la emisora, la Policía registró 1.304 delitos con cuchillos o instrumentos punzantes en escuelas e institutos de Inglaterra y Gales el año pasado, de los cuales al menos un 10 % implicaron a menores en edad de primaria, es decir, de hasta 11 años.

Los ejemplos más extremos incluyen un caso en el condado de Kent (sureste de Inglaterra) donde los agentes intervinieron tras un asalto cometido por un alumno de cuatro años. Al ser la edad penal en este país los 10 años, lo remitieron a servicios sociales.

Otros incidentes se produjeron en el condado de West Midlands (centro-oeste inglés), donde un niño de seis años llevó una navaja automática y amenazó con usarla, otro de la misma edad portaba un cuchillo de carnicero, y un niño de cinco años llevó un cuchillo de cocina "para enseñárselo a sus amigos".

En la zona de Cheshire (noroeste), la Policía respondió a una alerta en la que un alumno de cinco años llevó un cuchillo doméstico a la escuela.

El análisis de la cadena pública británica se basa en datos aportados por 41 de las 43 fuerzas policiales de Inglaterra y Gales y, en los casos donde se informó de la edad y el sexo de los implicados, casi el 80 % de los delitos fueron cometidos por varones, en su mayoría adolescentes.

Aunque el total de incidentes con cuchillos en escuelas bajó ligeramente respecto a 2023, los delitos de carácter violento -como agresiones o heridas- aumentaron, según la información policial recopilada por la emisora.

En respuesta al informe, el Gobierno británico reiteró su "misión de reducir a la mitad los delitos con cuchillos" y recordó que los centros educativos tienen competencias para instalar detectores de metales si lo consideran necesario.

Aseguró además que trabaja a través de diversos programas para abordar las causas profundas de este fenómeno y recordó que ya reforzó la legislación al restringir la venta de cuchillos en internet.