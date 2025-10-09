Panamá hace votos para que la anunciada paz sea "duradera y firme" en Medio Oriente

"Felicito el acuerdo ya público entre Israel y Hamás. Quiera Dios que este sea un paso hacia la paz duradera y firme en el Medio Oriente y que no sea como ha pasado otras veces, que se firman y vuelven para atrás", expresó Mulino durante su conferencia de prensa semanal.

El jefe de Estado panameño destacó "en positivo el rol protagónico del presidente de los Estados Unidos y de los (países) mediadores Qatar, Egipto, Turquía", por haber hecho "posible, con la mediación internacional que ejercieron, lograr avanzar en un acuerdo que Dios quiera (pueda) traer la paz al mundo".

Israel y Hamás acordaron en la madrugada de este jueves comprometerse con la primera fase del plan de paz para la Franja de Gaza, que incluye liberar a los rehenes a cambio de prisioneros palestinos y la retirada del Ejército israelí de ciertas partes del enclave.

El acuerdo fue anunciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, artífice de la hoja de ruta hacia el fin del conflicto que, en una primera instancia, ha convencido a todas las partes: "¡Este es un gran día para el mundo árabe y musulmán, Israel, todas las naciones vecinas y los Estados Unidos!", proclamó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Israel y Hamás firmaron esta primera fase del acuerdo en Egipto después de cuatro días de negociaciones indirectas a través de los países mediadores (Catar, Egipto, Turquía y Estados Unidos).