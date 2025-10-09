Partido de la región etíope de Tigré niega su alianza con Eritrea para librar una guerra

"La acusación de que el FPLT se está preparando para la guerra contra el Gobierno federal en colaboración con Eritrea y otros grupos armados es completamente infundada", afirmó el partido en una carta dirigida al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, a la que tuvo acceso EFE este jueves.

"Nos preocupa profundamente que el Gobierno federal parezca estar preparando el terreno para otra guerra en la región, basándose en acusaciones tan infundadas", añadió el FPLT en la misiva, fechada el día 8.

El documento también va dirigido al presidente de la Comisión de la Unión Africana (UA), Mahmoud Ali Youssouf; a la alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, y al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, entre otros.

La organización acusó a Adís Abeba de querer desviar la atención del incumplimiento por su parte del Acuerdo de paz de Pretoria, auspiciado por la UA para poner fin en noviembre de 2022 a dos años de guerra devastadora entre las fuerzas del Gobierno federal y los rebeldes tigrinos.

Según el FPLT, aunque sí que se reactivaron el suministro eléctrico, las telecomunicaciones y los servicios bancarios, otras medidas relacionadas "con la protección de los civiles" no se han implementado, como la retirada de fuerzas que no sean del Ejército Etíope (incluyendo a soldados eritreos y a fuerzs de la vecina región de Amhara), el retorno seguro de todos los desplazados internos o la rendición de cuentas por las atrocidades cometidas.

"Estas infracciones han erosionado gravemente la credibilidad del proceso de paz, han debilitado la estabilidad federal y han sembrado dudas sobre el compromiso del Gobierno", señaló el FPLT.

La organización tigrina respondió así a la carta oficial fechada el pasado día 2 que el Gobierno de Etiopía envió a Guterres, en la que el ministro de Relaciones Exteriores, Gedion Timotheos, aseguraba que "las fuerzas radicales del FPLT y el Gobierno eritreo están activamente preparando la guerra contra Etiopía”.

El ministro sostuvo que la "complicidad" entre Eritrea y el FPLT se ha vuelto más evidente en los últimos meses y que ambos "financian, movilizan y dirigen grupos armados" en Amhara, incluyendo la milicia local Fano, para exacerbar el conflicto interno.

La guerra de Tigré empezó el 4 de noviembre de 2020, cuando el primer ministro etíope, Abiy Ahmed, ordenó una ofensiva contra el FPLT en respuesta a un ataque a una base militar federal y tras una escalada de tensiones políticas.

Soldados de Eritrea y fuerzas amharas participaron en el conflicto, apoyando al bando gubernamental.

Al menos 600.000 personas murieron en la guerra, según el mediador de la UA en la contienda, el expresidente nigeriano Olusegun Obasanjo.