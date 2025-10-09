Producción de gas en Perú cae 6,9 % en septiembre y petróleo sube 21,8 % a 42.400 barriles

La producción de petróleo en el mes pasado ascendió a 42.400 barriles de petróleo diarios, extraídos principalmente del Lote 95 ubicado en la región amazónica de Loreto (38,2 %) y del lote X en la norteña región Piura, (19,7 %), los yacimientos que representan el 58 % de la producción nacional de crudo, de acuerdo al boletín de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

Las empresas que concentraron el mayor porcentaje de producción fueron la canadiense Petrotal con 38,2 % y la estadounidense Upland Oil (9,2 %) que operan en conjunto los lotes 95 y 8 en Loreto, el último de los cuales sin actividad en el último año y que la reactivó en septiembre pasado.

Con respecto al gas natural, la producción de septiembre bajó a 1.485 millones de pies cúbicos por día, un 6,9 % menos que en el mismo mes de 2024, por la caída en la producción de los lotes 56 y 88 ubicados en la región surandina de Cusco, a cargo de la empresa argentina Pluspetrol.

Sobre la producción de líquidos de gas natural, se registró una caída a 75.700 barriles diarios por la menor producción de los lotes 88 y 57, ubicados en Cusco, y operados por las compañías Pluspetrol y la española Repsol, respectivamente.

El boletín indicó que, de enero a julio pasados, se han registrado 60 pozos en desarrollo y que las inversiones en el sector bajaron a 218,9 millones de dólares, de enero a junio últimos, un 9 % menos que el monto del mismo periodo del 2024.