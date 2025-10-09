Putin promete a Aliyev pagar compensaciones por catástrofe del avión de AZAL

"Por supuesto, todo lo que se requiera en tales casos, en casos tan trágicos, será hecho por la parte rusa en términos de compensaciones", dijo Putin a Aliyev en una reunión bilateral en Dusambé, cuyo comienzo fue transmitido por la televisión estatal rusa.

Nada más comenzar la reunión, el jefe del Kremlin se refirió al siniestro del avión de la compañía azerbaiyana AZAL, un Embraer 190 que realizaba el vuelo J2-8243 Bakú-Grozni, que tras sufrir daños al ser alcanzado por dos misiles rusos fue desviado finalmente al aeropuerto de la ciudad kazaja de Aktau, junto al que se estrelló, causando la muerte de 39 de sus 67 ocupantes.

Tras la catástrofe aérea, Aliyev presentó tres exigencias a Rusia: pedir disculpas a Azerbaiyán, admitir su culpa y, por último, los culpables deben ser castigados ​​y los daños ​​al Estado azerbaiyano y las víctimas, compensados.

Hasta ahora Rusia solo había ofrecido disculpas por un "trágico incidente" en su espacio aéreo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"En nuestra primera conversación telefónica, no solo me disculpé por el hecho de que la tragedia ocurrió en cielos rusos, sino que también expresé mis más sinceras condolencias a las familias de las víctimas", recordó hoy Putin.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El mandatario ruso reveló que dos misiles antiaéreos estallaron a varios metros del avión cuando se aproximaba al aeropuerto de Grozni y que fue alcanzado posiblemente por sus fragmentos, ya que si los misiles hubieran impactado directamente en la aeronave, esta no habría podido llegar a Aktau, donde se estrelló.

Subrayó que en esos momentos tres drones ucranianos habían invadido el espacio aéreo ruso, por lo que se activaron las defensas antiáereas.

"Nuestro deber, como hemos conversado desde el principio, es ofrecer una evaluación objetiva de todo lo ocurrido y anunciar las verdaderas razones", afirmó Putin.

Aliyev agradeció al presidente ruso por "mantener bajo su control personal" la investigación de las causas que provocaron el siniestro del Embraer.

"Estoy convencido de que los mensajes que enviamos a nuestra sociedades también serán recibidos de manera positiva", dijo el mandatario azerbaiyano.

La reunión entre ambos mandatarios, la primera que mantienen desde la catástrofe del avión azerbaiyano, duró más de una hora, según medios rusos.