"¿Qué desean los turistas?", pequeñas empresas en Panamá se forman para mejorar el sector

Esas dudas fueron abordadas durante el "Foro de Capacitación Turística", organizado por la aerolínea panameña Copa, ante más de 400 participantes de empresas de turismo, emprendedores, estudiantes y autoridades de Panamá que también recibieron una formación gratuita para "elevar" el rubro.

"(Esto) nos ayuda a saber cómo está posicionándose el turismo en Panamá, las estrategias de la empresa privada y el gobierno para el 2026. Es muy importante tener claro la cantidad de turistas que nos visitan y qué es lo que desean para crear un plan de acción en base a estos datos", comentó a EFE el director comercial del turoperador Our Panamá, Ronny Gaitán.

Bajo el lema "Elevando Juntos el Turismo por Panamá”, los expertos dieron charlas durante el evento sobre qué es lo que buscan los turistas al viajar, la importancia de crear una cultura de servicio que potencie tanto la marca como la experiencia en Panamá y cómo impulsar los negocios turísticos.

"Creo que debemos seguir practicando este evento con otras empresas en diferentes enfoques para incentivar a esos emprendedores que quieren enfocarse en turismo, los que ven en el turismo una oportunidad para generar empleo y para posicionar a Panamá", dijo a EFE la ministra de Turismo de Panamá, Gloria De León.

La experiencia más destacada entre los viajeros, que llegan al país por medio del programa 'Stopover' de Copa, es visitar el Canal de Panamá, con un 60 %, seguido de las compras con un 48 %, gastronomía 42 %, diversidad cultural con un 26 % y las playas, en último lugar con 23 %, según datos presentados por la aerolínea en el evento.

El Canal de Panamá es considerado la obra de ingeniería moderna más importante del siglo XX al unir el océano Pacífico y el Atlántico a través de 80 kilómetros, ahorrando meses de navegación a las embarcaciones y también impulsando el comercio marítimo mundial.

El paso de los buques por la vía acuática, así como el sistema de esclusas, se puede observar desde dos centros de visitantes, a cada una de las entradas del canal.

El programa 'Stopover' permite a los pasajeros en tránsito por Panamá, sin costo adicional en la tarifa aérea, aprovechar su escala para hacer turismo en el país centroamericano. De enero a septiembre de este año, 146.951 pasajeros lo han usado y, en comparación con 2024, hubo un crecimiento de 20 % de las reservas, según cifras expuestas esta semana durante el evento.

El sector turístico de Panamá, de enero a julio de 2025, reportó un aumento en la llegada de visitantes internacionales, con un 4,3 % más en comparación al mismo periodo del año pasado, y en los Ingresos Turísticos con 3.868,6 millones de dólares, un 8,3 % respecto al mismo lapso de 2024, de acuerdo con cifras oficiales.

Según el monitoreo a los hoteles, se estima que el porcentaje de ocupación se sitúa alrededor de un 58,1 %, para el periodo de enero a julio 2025, en base a los últimos datos disponibles de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP).

"Muchas veces nos comparamos con otros países y creo que ahora otros países se están comparando con Panamá. Eso se debe a las estrategias que estamos haciendo internacionales, convirtiendo a Panamá en el 'hub' (centro) de congresos y convenciones, trayendo más turistas a través de esas iniciativas", agregó De León.