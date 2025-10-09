Rabat respalda el alto el fuego en Gaza y vincula su éxito al papel de Trump

En un comunicado, el Ministerio marroquí de Exteriores expresó su disposición a participar en cualquier proceso que permita avanzar hacia una solución duradera al conflicto y contribuya a la estabilidad en Oriente Medio.

También destacó el papel de los mediadores internacionales y pidió a las partes implicadas "cumplir plenamente" con el alto el fuego, con el objetivo de proteger vidas, liberar a rehenes y prisioneros, y garantizar la llegada de las ayudas y el inicio de la reconstrucción.

Asimismo, reiteró su apoyo a una solución basada en la existencia de dos Estados y defendió la creación de un Estado palestino independiente y soberano dentro de las fronteras de 1967, con Jerusalén Este como capital, incluyendo la Franja de Gaza, y que conviva en paz con Israel.

Israel y Marruecos restablecieron relaciones diplomáticas en diciembre de 2020, en el marco de un acuerdo a tres bandas por el que Estados Unidos reconoció la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental.

La madrugada de este jueves, el Gobierno israelí y Hamás aceptaron la primera fase del plan de paz para Gaza propuesto por Trump, en virtud del cual el grupo islamista se compromete a liberar a los rehenes tras más de dos años de guerra -48 en total, de los que las autoridades israelíes estiman que unos 20 siguen con vida-, a cambio de la liberación de 1.950 presos palestinos.

Además, el Ejército israelí deberá replegarse hasta la "línea amarilla" estipulada por EE.UU., marcando el inicio de su retirada del enclave.