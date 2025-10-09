Rusia agradece la ayuda humanitaria de Serbia a la región fronteriza de Kursk

Según la nota oficial, "el 8 de octubre, el Gobierno de la República de Serbia envió 472 millones de rublos (casi 6 millones de dólares) en ayuda humanitaria financiera a la región de Kursk".

"La parte rusa da las gracias a la amiga Serbia por su atención, capacidad de respuesta y preocupación por la suerte de los ciudadanos rusos", agrega el comunicado.

Según Moscú, la ayuda de Belgrado tiene "especial simbolismo" y "refleja la hermandad centenaria y los estrechos lazos" entre ambos países.

El presidente serbio, Aleksandar Vucic, se reunió el mes pasado en Pekín con el líder ruso, Valdímir Putin, al que aseguró que su país mantendrá su política amistosa frente a Rusia y no impondrá sanciones a Moscú, pese a la presión a la que está expuesto por parte de la Unión Europea.

El presidente serbio destacó además -en un mensaje en la red social Instagram- que la cooperación al más alto nivel con Rusia en todos los ámbitos, sobre todo en el sector energético e de infraestructuras, es vital para Serbia, un país donde todas las empresas rusas "son bienvenidas".