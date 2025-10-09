Rusia celebra el acuerdo alcanzado entre Israel y Hamás en las conversaciones en Egipto

"La parte rusa da la bienvenida a estos acuerdos, logrados en gran medida gracias al trabajo insistente de los mediadores egipcios, cataríes, turcos y estadounidenses. Estos esfuerzos diplomáticos merecen una alta valoración, sin lugar a dudas", indicó en un comunicado publicado en el portal oficial de Exteriores de Rusia.

Zajárova señaló que Moscú "espera que en esta ocasión el cese al fuego sea estable".

"Esto propiciará a una estabilización de largo plazo en la franja de Gaza, creará las condiciones para el retorno de todos los desplazados temporales, permitirá iniciar los trabajos de gran envergadura para la prácticamente total reconstrucción de la infraestructura destruida en los enfrentamientos", dijo.

Señaló que Rusia considera que "el cumplimento exitoso del acuerdo abrirá el camino a la reanudación del proceso político de solución al conflicto de Oriente medio sobre la conocida base de derecho internacional que prevé la creación de un Estado palestino independiente, coexistente con Israel".

Israel y Hamás acordaron hoy firmar la primera fase del marco de paz propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que permitirá la rápida liberación de todos los rehenes y una retirada delimitada de las fuerza israelíes en Gaza.

Los primeros puntos del plan de paz para Gaza propuesto por Trump contemplan el cese de la ofensiva israelí sobre Gaza y la liberación en un plazo de 72 horas de todos los rehenes cautivos de Hamás, tanto vivos como muertos.

Además, también propone el desarme del grupo, la retirada de Israel del enclave y la formación de un Gobierno de transición en la Franja, entre otras cosas.

El acuerdo entre ambas partes es anunciado dos semanas después de que Trump presentara la propuesta junto al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en la Casa Blanca, que incluye el alto el fuego, liberación de rehenes, desmilitarización de Hamás y el establecimiento de una administración internacional supervisada por Estados Unidos.

El pasado jueves en presidente ruso, Vladímir Putin, afirmó que Rusia está dispuesta a apoyar "en términos generales" el plan de Trump para el fin de la guerra y el futuro de la Franja de Gaza.

En particular, señaló que la solución del conflicto palestino-israelí pasa por el reconocimiento del Estado palestino según las correspondientes resoluciones de Naciones Unidas.