Rusia condena a 4 años a 'pitonisa' que estafó a esposa de soldado desaparecido en Ucrania

Moscú, 9 oct (EFE).- Un tribunal de la región rusa de Krasnodar, a orillas del mar Negro, condenó hoy a cuatro años de cárcel a una 'pitonisa' que estafó más de un millón de rublos (cerca de 12.300 dólares) a la esposa de un soldado ruso desaparecido en la guerra en Ucrania.