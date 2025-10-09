Rusia cosecha 130 millones de toneladas de grano y mantiene su pronóstico de 135 millones

"Este año nosotros recogimos casi el 90 % de las superficies de grano, tenemos, a día de hoy, 130 millones de toneladas", afirmó, citada por la agencia rusa TASS.

Puntualizó que se trata de momento del volumen bruto y todavía queda un 10 % de los campos por cosechar, pero aseveró que "mantenemos nuestro pronóstico de 135 millones de toneladas".

El pasado lunes el viceprimer ministro ruso, Dmitri Pátrushev, informó al presidente ruso, Vladímir Putin, que Rusia espera cosechar este año 135 millones de toneladas de grano, de las cuales 88 millones serían de trigo.

Pátrushev indicó que las exportaciones de productos agrícolas en 205 se incrementan en todos los rubros menos en el de granos, algo que achacó a los bajos precios en el mercado internacional.

"Esta situación no es muy buena para nosotros, estamos exportando menos grano, pero esto está vinculado a los extremadamente bajos precios de este producto en el mercado internacional", aseveró.

No obstante, señaló, "nuestro grano continua siendo demandado por los compradores extranjeros", indicó.