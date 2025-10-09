Sánchez celebra acuerdo entre Israel y Hamás y espera que sea comienzo de una paz duradera

Madrid, 9 oct (EFE).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, celebró este jueves el acuerdo alcanzado entre Israel y Hamás sobre el plan de paz para Gaza, y confió en que este "sea el comienzo de una paz justa y duradera".