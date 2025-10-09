Sánchez celebra acuerdo entre Israel y Hamás y espera que sea comienzo de una paz duradera

"Ahora toca dialogar, asistir a la población civil y mirar al futuro", subrayó Sánchez en un mensaje en la sed social X.
"Con esperanza, pero también con justicia y con memoria para que las atrocidades vividas no se vuelvan a repetir jamás", deseó el jefe del Ejecutivo español.
La madrugada de este jueves, el Gobierno de Israel y Hamás aceptaron la primera fase del plan de paz para la Franja de Gaza propuesto por el presidente estadounidense, Donald Trump.
Hamás se compromete a liberar a los rehenes tras más de dos años de guerra -48, de los que las autoridades israelíes estiman que unos 20 siguen con vida-, a cambio, Israel liberará a presos palestinos, aunque aún tienen que acordar la lista de quienes conformarán los 1.950 prisioneros palestinos.
Además, el Ejército israelí deberá retirarse hasta la "línea amarilla" estipulada por EE.UU., marcando la primera fase de su retirada del enclave.