Secuestran a nueve miembros de una misión médica en el departamento colombiano del Huila

Bogotá, 8 oct (EFE).- Nueve personas que hacen parte de una misión médica fueron secuestradas este miércoles en el municipio colombiano de La Plata, ubicado en el departamento del Huila (suroeste), denunció la Oficina del Representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.