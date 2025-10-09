Sofocan un pequeño incendio en la sauna de la casa del jugador del Real Madrid Vinícius

Madrid, 9 oct (EFE).- Los servicios de emergencia han sofocado este mediodía un pequeño incendio en la vivienda que el futbolista del Real Madrid, Vinícius Junior tiene en La Moraleja, un barrio de la localidad madrileña de Alcobendas, y en la que no había nadie, según ha informado Telemadrid.