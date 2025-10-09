Soldados de Guardia Nacional de Texas se movilizan en centro de detención ICE en Chicago

Los soldados permanecieron en sus vehículos estacionados en la parte trasera del recinto -muchos de ellos pernoctaron ahí- para acceder al mismo esta mañana.

Algunos videos emitidos por televisiones locales muestran a las tropas portando el parche de la Guardia Nacional de Texas, escudos antidisturbios, y moviendo sacos de lona y otros equipamientos.

"Los dejamos dormir tranquilos. Esperamos que en los próximos días tengan la misma cortesía con los residentes de Broadview, quienes también merecen un buen descanso nocturno", añade el comunicado de la Administración de Broadview.

La mañana de este jueves se desarrolló sin altercados en los alrededores del centro de detención, con apenas una decena de manifestantes pacíficos ante las puertas de un recinto donde días atrás se exacerbaron las protestas y los enfrentamientos con los agentes federales, que utilizaron pelotas de goma y gas lacrimógeno.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Estos 45 efectivos de la Guardia Nacional de Texas forman parte de un contingente de 200 soldados enviados por la Administración Trump y que llegó el martes para complementar a otros 300 integrantes de la Guardia Nacional de Illinois.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El resto de tropas permanece en un centro de entrenamiento de la Reserva del Ejército en el pequeño pueblo de Elwood (Illinois), a aproximadamente una hora en auto del centro de Chicago.

El Comando Norte de EE.UU. confirmó en las últimas horas que la misión de estos soldados es brindar seguridad a los agentes de ICE en sus redadas migratorias, que se han intensificado en el último mes dentro de la operación Midway Blitz, saldada con decenas de detenidos, principalmente latinoamericanos.

Además, el comando comunicó que su misión se prolongará durante los próximos 60 días, que también protegerán instalaciones federales pero que, en ningún caso, asumirán labores policiales.

El gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, dijo días atrás que estos 200 soldados a los que accedió a movilizar hasta el estado de Illinois, administrado por el Partido Demócrata, forman parte de un "grupo de élite" con experiencia en operativos migratorios en la frontera sur.