Starmer insta a aplicar "sin demora" el acuerdo de paz y acelerar la ayuda a Gaza

"Este es un momento de profundo alivio que se sentirá en todo el mundo, pero especialmente para los rehenes, sus familias y la población civil de Gaza, que han soportado un sufrimiento inimaginable durante los últimos dos años", afirmó en un comunicado emitido durante una visita oficial a la India.

"El acuerdo debe aplicarse en su totalidad, sin demora, y venir acompañado del levantamiento inmediato de todas las restricciones a la ayuda humanitaria vital para Gaza", subrayó.

El líder laborista expresó su gratitud por los "incansables esfuerzos diplomáticos" de Egipto, Catar, Turquía y Estados Unidos, apoyados por socios regionales, para alcanzar "este crucial primer paso".

Starmer instó además a que "todas las partes cumplan los compromisos asumidos, pongan fin a la guerra y sienten las bases para una paz justa y duradera".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"El Reino Unido apoyará estos pasos inmediatos y la siguiente fase de conversaciones para garantizar la plena aplicación del plan de paz", añadió.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Israel y Hamás firmaron el miércoles la primera fase del acuerdo de paz para Gaza según el plan del presidente estadounidense, Donald Trump, que incluye la liberación de rehenes y el repliegue de tropas israelíes.

Los primeros puntos contemplan el cese de la ofensiva israelí sobre la Franja y la liberación de los 48 cautivos en Gaza, que se producirá -según dijo Trump- el lunes, a cambio de 1.950 presos palestinos.

El acuerdo propone el desarme del grupo islamista, la retirada de Israel del enclave hasta una línea pactada y la formación de un Gobierno de transición en Gaza, con vistas a negociar un Estado palestino, un punto que rechaza el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.