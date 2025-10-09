Suecia reclama que acuerdo entre Israel y Hamás garantice acceso total a ayuda humanitaria

"El acuerdo debe estar acompañado de ayuda humanitaria completa para Gaza, debe conducir a un alto el fuego permanente y a la total implementación del plan, allanando el camino a una solución de dos Estados al conflicto. Suecia está lista para contribuir a ese proceso", señaló en su cuenta en la red social X.

Kristersson agradeció los "esfuerzos" de Egipto, Qatar y Turquía para conseguir cerrar un "acuerdo muy necesario".

El acuerdo entre Israel y Hamás incluye un alto el fuego y la liberación de los israelíes cautivos en Gaza, que se producirá el próximo lunes, según anunció el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Las autoridades israelíes estiman que unos 20 cautivos siguen con vida.

Las partes aún deben acordar la lista de quiénes conformarán los 1.950 prisioneros palestinos que serán liberados a cambio de los rehenes.