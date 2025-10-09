Tribunal de apelaciones en Texas pausa la ejecución de un hombre por la muerte de su hija

El acusado, que trastorno del espectro autista (TEA), ha sostenido su inocencia por más de dos décadas. El fallo, emitido por la Corte de Apelaciones Criminales de Texas detuvo, de momento, la ejecución, que estaba programada para el próximo 16 de octubre.

Los jueces explicaron su decisión citando un caso reciente en el que anularon la condena de otro hombre, en Dallas, acusado también de herir a un menor de edad bajo el diagnóstico del 'síndrome del bebé sacudido', el mismo que se le aplicó a la hija de Roberson.

En el documento judicial del voto concurrente, el juez Bert Richardson explicó que la "comprensión científica" del síndrome que llevó a la condena de Richardson "ha avanzado significativamente".

"Debido a este conocimiento más profundo, algunas suposiciones y conclusiones que antes se consideraban ciertas podrían no serlo", agregó.

"Existe un delicado equilibrio en nuestro sistema de justicia penal entre la finalidad de las sentencias y su precisión, a la luz de nuestro constante avance en el conocimiento científico. Una condena a muerte es claramente definitiva y, una vez ejecutada, la revisión posterior resulta inútil", insistió el juez.

La decisión del tribunal de hoy es el último capítulo en una batalla legal que se ha alargado por años, en los que tanto Roberson como sus abogados, legisladores estatales y activistas se han sumado para defender su inocencia.

En 2002, Roberson se despertó en mitad de la noche al oír que su hija Nikki, de dos años, se había caído de la cama. Cuando corrió a ayudarla, la encontró inconsciente y con los labios azules y la llevó a urgencias, donde eventualmente falleció.

El hombre, ahora de 58 años, ha sido diagnosticado con TEA. Sin embargo, en su momento, su aparente "falta de emociones" llevó a las autoridades a señalarlo como sospechoso y posteriormente acusarlo de haberla asesinado.