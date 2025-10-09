Trump: Gaza es la octava guerra que resuelvo y la próxima será la de Ucrania

Washington, 9 oct (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves que el acuerdo alcanzado entre Israel y Hamás para un alto el fuego en la Franja de Gaza es el octavo conflicto que ha solucionado y señaló que la guerra de Ucrania será el próximo.