Túnez expresa su "satisfacción" por el acuerdo de paz entre Israel y Hamás

A través de un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores, el Ejecutivo tunecino felicitó al pueblo palestino por el anuncio del alto el fuego inminente y la entrada de la ayuda humanitaria a Gaza, que contempla el acuerdo, y reivindicó su "derecho a la libre determinación (...), a la emancipación y a la plena liberación".

No obstante, la cancillería del país africano señaló que "si bien Túnez reconoce los esfuerzos internacionales que llevaron a la concertación del acuerdo, también advierte de la repetición de la violación de las promesas de la entidad sionista", en referencia al Gobierno de Benjamín Netanyahu.

En este sentido, el comunicado instó a la comunidad internacional a asumir "su responsabilidad y garantizar la sostenibilidad del alto el fuego en Gaza y el levantamiento del bloqueo por completo", para otorgar al pueblo palestino el "derecho" a la ayuda humanitaria "inmediata" y a la "reconstrucción de su tierra".

Además, el mensaje subrayó que el acuerdo no debe "oscurecer" la obligación de países y organismos internacionales de "seguir persiguiendo a los funcionarios de la entidad ocupante para responsabilizarlos por los crímenes de genocidio y persecución colectiva que han cometido".

Trump anunció este miércoles que Israel y Hamás acordaron firmar la primera fase de un de un plan de paz que permitirá la rápida liberación de todos los rehenes y una retirada delimitada de las fuerza israelíes en Gaza.

Los primeros puntos de este plan contemplan el cese de la ofensiva israelí sobre la Franja y la liberación, en un plazo de 72 horas, de todos los rehenes cautivos de Hamás -tanto vivos como muertos- a cambio de miles de presos palestinos.

Además, el acuerdo prevé el desarme del grupo islamista, la retirada gradual de Israel del enclave y la formación de un Gobierno de transición en Gaza, con miras a futuras negociaciones para la creación de un Estado palestino, que Netanyahu desaprueba.

Las autoridades israelíes afirmaron que el alto el fuego entrará en vigor en la Franja de Gaza veinticuatro horas después de que Israel firme este jueves el acuerdo impulsado por Estados Unidos.