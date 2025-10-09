Türk: para la recuperación de Gaza tiene que haber rendición de cuentas por los abusos

Deben ser investigadas y juzgadas "las graves violaciones del derecho internacional que hemos presenciado", subrayó el jefe de derechos humanos de Naciones Unidas en un comunicado en reacción al alto el fuego entre Israel y Hamás.
Türk hizo un llamamiento a todas las partes a trabajar colectivamente para que el alto el fuego se aplique de buena fe y aseguró que "todas las acciones que se emprendan deben guiarse por los objetivos inmediatos de poner fin a los asesinatos, el hambre y la destrucción".
El alto comisionado austríaco insistió en la inmensa necesidad de que llegue ayuda humanitaria a Gaza y de que puedan entrar en la Franja no sólo los proveedores de ésta, sino también la prensa internacional y observadores de derechos humanos.
Türk pidió por otro lado el fin de "la retórica tóxica de guerra y odio" tras dos años de conflicto en Gaza y expresó el deseo de que se respete el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
"Garantizar que palestinos e israelíes puedan vivir en paz y seguridad debe seguir siendo el objetivo último de este proceso", concluyó.