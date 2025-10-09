Türk: para la recuperación de Gaza tiene que haber rendición de cuentas por los abusos

Ginebra, 9 oct (EFE).- El alto el fuego anunciado este jueves es "de gran importancia", pero como parte de la recuperación en Gaza tiene que garantizarse un proceso de justicia transicional y rendición de cuentas por los abusos perpetrados, afirmó el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk.