Ucrania denuncia ataques rusos a infraestructura ferroviaria para aislar zonas del frente

“El enemigo continúa los ataques con la intención de cortar la conexión con los territorios del frente, en particular Sumi y Cherníguiv”, escribió en su cuenta de Facebook el presidente de la compañía, Oleksandr Pertsovski.

Pertsovski agregó que estos ataques buscan interrumpir el funcionamiento no sólo de las rutas principales, sino también de las líneas de reserva habilitadas por Ukrzaliznitsia tras ataques anteriores a su infraestructura.

El presidente de la empresa dijo asimismo que los pasajeros de varios trenes en ambas regiones del norte de Ucrania han tenido que ser evacuados debido a los ataques de hoy y que las autoridades trabajan para ofrecer alternativas a los viajeros afectados.