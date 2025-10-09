Una placa en Madrid recuerda el lugar donde Vargas Llosa escribió 'La ciudad y los perros'

"En este lugar, antigua Tasca El Jute, el premio Nobel Mario Vargas Llosa escribió su primera novela, 'La ciudad y los perros', a su llegada a Madrid en el año 1958", se lee en la placa romboidal instalada en la calle Menéndez Pelayo, 13, ubicada en una de las esquinas del parque de El Retiro.
"Lo que hacemos hoy es honrar la memoria de Mario Vargas Llosa, en aquel momento un escritor anónimo, una persona recién llegada a la ciudad de Madrid", afirmó el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.
El alcalde destacó que Vargas Llosa, fallecido el pasado 13 de abril, "es hijo adoptivo de la ciudad de Madrid" y recibió en 2021 el galardón de Madrileño del Año con "toda justicia y todo merecimiento".
"No he escuchado muchas veces un discurso tan encendido de amor y pasión por la ciudad de Madrid como el que hizo", señaló Martínez-Almeida sobre aquel discurso en el que el autor de 'La tía Julia y el escribidor' y otras grandes obras describió cómo llegó a una "ciudad medianamente provinciana".
