Una placa en Madrid recuerda el lugar donde Vargas Llosa escribió 'La ciudad y los perros'

Madrid, 9 oct (EFE).- El Ayuntamiento de Madrid instaló una placa conmemorativa en la fachada de la 'tasca' (bar) a la que Mario Vargas Llosa, entonces un "escritor anónimo", escribió gran parte de 'La ciudad y los perros' en 1958.