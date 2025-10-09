UNCTAD: impacto de la guerra arancelaria fue menor al temido en la primera mitad de 2025

Ginebra, 9 oct (EFE).- El impacto de las tensiones arancelarias iniciadas por la Administración de Donald Trump fue "relativamente contenido" en la primera mitad de 2025, cuando el comercio mundial creció un 2,5 % y se expandió en 500.000 millones de dólares, destacó este jueves ONU Comercio y Desarrollo (UNCTAD).