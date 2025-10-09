United Airlines ofrecerá vuelos directos desde Nueva Jersey a Santiago de Compostela

El vuelo saldrá desde el aeropuerto de Newark, uno de los que sirve a Nueva York, tres veces por semana a partir del 22 de mayo, en lo que supone el primer servicio regular entre Estados Unidos y la capital gallega, según un comunicado de la empresa.

Con esta nueva ruta, la compañía ya cuenta con seis destinos a España, entre los que también se incluyen Madrid, Barcelona, Málaga, Palma de Mallorca y Bilbao.

El vuelo entre Newark y Santiago de Compostela operará en un Boeing 737-MAX8.

"Con la incorporación de estos nuevos vuelos y el regreso de todas las rutas establecidas el año pasado, ahora United vuela a 46 ciudades a través del Atlántico, más que cualquier otra aerolínea", señaló el vicepresidente senior de Planificación de Red Global y Alianzas de la empresa, Patrick Quayle, en el comunicado.

Además de la ruta a Santiago de Compostela, United anunció que volará hasta Split (Croacia) a partir del 30 abril, Bari (Italia), Glasgow (Escocia), Reikiavik (Islandia) y Seúl (Corea del Sur), y añadirá un tercer vuelo a Tel Aviv (Israel) el 28 de marzo.

Todos estos vuelos operarán desde el aeropuerto de Newark situado muy cerca de la ciudad de Nueva York.

En total, United ofrecerá casi 3.000 vuelos internacionales de ida y vuelta cada semana en verano de 2026, y además de los nuevos destinos seguirá volando hasta otras ciudades como Bilbao (España), Puerto Escondido (México) o Madeira (Portugal).