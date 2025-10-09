UNRWA celebra alto el fuego y recuerda que tiene provisiones para alimentar a Gaza 3 meses

Ginebra, 9 oct (EFE).- La Agencia de la ONU para los Refugiados (UNRWA), principal organización de Naciones Unidas con presencia en Gaza, celebró el alto el fuego logrado entre Israel y Hamás y recordó que tiene provisiones suficientes para alimentar a toda la población gazatí durante tres meses, una vez que el acuerdo se traduzca en el desbloqueo a la entrada de ayuda humanitaria.