Venezuela agradece a Cuba por llamar a la movilización internacional ante "asedio" de EEUU

A través de Telegram, el canciller venezolano, Yván Gil, advirtió de que el despliegue de Estados Unidos en el Caribe "sigue intensificándose y representa un grave riesgo para toda la región".

"Venezuela reafirma su compromiso con la paz y la defensa de su soberanía, y denuncia con firmeza la irresponsabilidad de aquellos que promueven la guerra desde el Gobierno de Estados Unidos", indicó el funcionario venezolano.

Este jueves, Cuba alertó de que "no puede aceptarse legal o moralmente" lo que considera "pretextos" de EE.UU. para una eventual "agresión militar" a Venezuela y llamó a una movilización internacional para evitarla.

En una nueva declaración sobre esta cuestión, la Cancillería cubana reiteró que "los peligros para la paz, seguridad y estabilidad" de América son "reales e inminentes".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

A finales de agosto pasado, Washington anunció que usaría "todo su poder" para frenar el "flujo de drogas hacia su país", lo que incluyó el envío de buques militares y soldados al sur del mar Caribe, en aguas internacionales cercanas a Venezuela.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Hasta la fecha, EE.UU. ha confirmado el hundimiento de al menos cinco embarcaciones que alega contenían drogas con destino a su territorio y estaban tripuladas por "narcotraficantes".

Cuba, aliada histórica de Venezuela, calificó de "ilegal" la destrucción de estas lanchas y advirtió que, tras esas acciones, "la amenaza del uso de la fuerza contra Venezuela se incrementa con los anuncios de una nueva fase de la escalada que incluiría acciones militares contra objetivos terrestres".

Washington mantiene desplegados en el Caribe ocho barcos militares con misiles y un submarino de propulsión nuclear, y ordenó el envío de diez aviones de combate F-35 a una base aérea en Puerto Rico.

La Administración de Trump acusa a Maduro de liderar el denominado Cartel de los Soles, señalado por EE.UU. como una organización terrorista presuntamente ligada al narcotráfico, lo que el Gobierno de Venezuela rechaza y tacha de mentira.