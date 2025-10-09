Venezuela suma más de 14.000 repatriados en 2025 con el nuevo retorno de 278 connacionales

A través de su canal de Telegram, la cartera de Estado detalló que, del total de retornados, 93 son mujeres, 64 hombres y 121 niños.
El grupo de migrantes llegó al aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas, en una aeronave operada por la estatal venezolana Conviasa, según imágenes oficiales.
Los retornados "recibieron atención médica y medicamentos", señaló el Ministerio de Interior.
Este miércoles, otros 197 connacionales procedentes de El Paso, Texas (EE.UU.) también fueron recibidos en el aeropuerto de La Guaira, vecina a la capital venezolana, en un vuelo de repatriación, informó el Gobierno.
El grupo de migrantes -178 hombres, 14 mujeres, cuatro niños y un adolescente- llegó en una aeronave operada por la estadounidense Eastern Airlines, de acuerdo a imágenes oficiales de la institución publicadas en Instagram.
El Gobierno de Venezuela ha repatriado a más de 14.000 personas en 75 vuelos, luego de que Caracas y Washington, sin relaciones diplomáticas desde 2019, suscribieran un acuerdo de deportación el pasado enero.
El Ejecutivo venezolano defiende que estos vuelos de migrantes son parte de la Gran Misión Vuelta a la Patria, un programa gubernamental que busca facilitar el retorno voluntario al país, además de recibir a los connacionales deportados por la nación norteamericana.