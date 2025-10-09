Venezuela suma más de 14.000 repatriados en 2025 con el nuevo retorno de 278 connacionales

Caracas, 9 oct (EFE).- El Ministerio de Interior de Venezuela informó este jueves sobre el retorno de 278 venezolanos en un vuelo procedente de México, con lo que el país suramericano supera los 14.000 repatriados en lo que va de año como parte del programa gubernamental Gran Misión Vuelta a la Patria.