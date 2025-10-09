Vicepresidenta española expone a Albanese su propuesta para conferencia de paz en Madrid

En un comunicado, Sumar indica que ambas han mantenido un encuentro en Ginebra (Suiza) en el que "se han comprometido a colaborar en la Conferencia de Paz propuesta por la vicepresidenta".

Reafirma Sumar que Albanese ha saludado la propuesta de Díaz, al tratarse de una iniciativa "muy necesaria en estos momentos", y explica que la relatora se ha comprometido "a colaborar" para que "se consolide y tenga éxito, recogiendo también el trabajo que desarrolla actualmente el Grupo de La Haya, al cual la vicepresidenta se adhirió en el pasado julio".

Ambas han coincidido además en que el plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, representa un alivio para Palestina al detener "la masacre", pero no es una solución para la "paz duradera, sino una imposición que ignora al pueblo palestino y el mandato de la ONU".

Además de la Conferencia de Paz de Madrid, tanto la vicepresidenta como la relatora especial de la ONU han manifestado su intención de trabajar para "parar la economía del genocidio".

Entre las medidas sobre las que han hablado figuran mantener la presión en la UE para la ruptura comercial con Israel, ampliar el embargo a bienes, servicios y tecnologías críticas e impulsar una Ley de Diligencia Empresarial en Contextos de Conflicto y Ocupación.

Asimismo, Díaz y Albanese apuestan por establecer cláusulas de exclusión en contratación pública e inversión para empresas implicadas en la ocupación israelí y por ordenar "la desinversión progresiva" en fondos y participaciones estatales en empresas señaladas por beneficiarse del genocidio.