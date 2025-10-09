Von der Leyen aborda con Petro inversiones en energías limpias y redes digitales

"Poniéndome al día con el presidente Gustavo Petro. 'Global Gateway' está contribuyendo al futuro de Colombia con inversiones en energías renovables, transporte limpio y redes digitales", indicó Von der Leyen en redes sociales tras celebrar una reunión bilateral en Bruselas con el mandatario colombiano.

El encuentro tuvo lugar en los márgenes del foro 'Global Gateway' organizado por el Ejecutivo comunitario.

'Global Gateway' es la iniciativa que la Comisión Europea puso en marcha en 2021 para competir con la Nueva Ruta de la Seda china e impulsar el desarrollo de infraestructuras en Latinoamérica, el Sudeste asiático y África.

Von der Leyen también aseguró que espera con interés la cumbre entre la UE y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños que se celebrará en la ciudad colombiana de Santa Marta el 9 y 10 de noviembre.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Juntos, la convertiremos en un éxito", aseveró.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Durante su intervención hoy en el foro, Petro recordó que Santa Marta fue "la primera ciudad que europeos hicieron hace 500 años en América, solo que el intento de hacerlo duró un siglo completo de guerra con los indígenas del lugar".

Agregó que los españoles y portugueses que llegaron a América "no exportaron democracia, sino esclavitud y servidumbre".

"Este es el momento de rehacer las cosas, de darnos la mano, de construir una paz, de derrotar los arcontes que están ahora en otras partes asesinando niños, y de mirar una humanidad que salve del colapso climático a través de fuertes inversiones, que son rentables", explicó.