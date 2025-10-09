Von der Leyen supera dos mociones de censura de la izquierda y ultraderecha parlamentarias

La moción presentada por los Patriotas por Europa logró 179 votos a favor, 378 en contra y 37 abstenciones, mientras que la de la Izquierda logró 133 a favor, 383 en contra y 78 abstenciones. Para prosperar, hubieran necesitado 396 votos favorables de los 594 emitidos.

Ambas mociones criticaban la gestión por parte de la Comisión Europea del acuerdo con Estados Unidos para evitar la guerra arancelaria y el pacto comercial del bloque comunitario con el Mercosur, mientras que la moción de la Izquierda ponía el foco además en la inacción de la Unión Europea en Gaza.

Se trata de la segunda y tercera vez respectivamente desde el pasado mes de julio que Von der Leyen se somete a un intento del Parlamento Europeo de hacer caer a su equipo, después de que un eurodiputado ultraconservador presentara una hace tres meses para exigir respuestas sobre la falta de transparencia en la compra conjunta de vacunas durante la pandemia.

Von der Leyen, que no estuvo presente en el hemiciclo este jueves, sí acudió a la Eurocámara acompañada de su equipo de comisarios el pasado lunes para defender su gestión y lo hizo con un tono más conciliador que el que usó el pasado julio.

Aunque no entró en la sustancia de las críticas de sus oponentes por los pactos comerciales o la situación en Gaza, la alemana volvió a insistir en la necesidad de que las fuerzas proeuropeas se mantengan unidas ante amenazas externas y ofreció diálogo a quienes tienen preocupaciones "legítimas".

Pese a las grietas que han surgido dentro de su coalición en el primer año de la segunda legislatura, también socialdemócratas y liberales mostraron menos confrontación en sus réplicas, aunque le insistieron en que su apoyo no es un cheque en blanco.

Los respectivos 378 y 383 votos en contra de las mociones de censura suponen un bálsamo para la jefa del Ejecutivo comunitario, ya que son en torno a una veintena más que los 360 que rechazaron (mostrando así un apoyo implícito) la moción de censura del pasado mes de julio.

Además, la moción de los Patriotas por Europa ha conseguido sólo cuatro votos a favor adicionales (179) respecto al intento ultraconservador (175) de hacer caer a la Comisión Europea en verano, una iniciativa que partía de un eurodiputado de un grupo menos numeroso y sin respaldo oficial de la cúpula de su familia política.