Wall Street abre en rojo y el Dow Jones baja un ligero 0,01 %

Veinte minutos después del toque de campana, el Dow Jones se situaba en los 46.599 puntos; el S&P 500 retrocedía un 0,02 %, hasta 6.752 unidades, y el tecnológico Nasdaq perdía un 0,08 %, hasta 23.024 enteros.

El foco del mercado está puesto hoy en las declaraciones que darán el presidente de la Fed, Jerome Powell, y otros miembros del banco central como Michelle Bowman, en una conferencia de bancos comunitarios.

En el plano corporativo, esta mañana destacaba la subida de la aerolínea Delta en un 6,7 % tras publicar unos sólidos resultados trimestrales y animar a los inversores con sus previsiones para el próximo trimestre.

Delta ganó estos tres últimos meses 1.417 millones de dólares, un 11 % más en términos interanuales, mientras que sus ingresos operativos se incrementaron un 6 %, hasta los 16.673 millones de dólares.

La empresa dijo que espera un margen operativo el próximo trimestre de entre el 10,5 y el 12 por ciento, con una ganancia por acción ajustada (EPS, en inglés) de entre 1,60 y 1,90 dólares.

Además, pronosticó que los ingresos del último trimestre del año crecerán hasta un 4 %.

En los primeros compases de la bolsa también sobresalía la subida de las acciones de la cadena CostCo en un 2 %, tras superar las expectativas de los analistas con sus datos de ventas en septiembre.

En otros mercados, el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) bajaba un 0,05 %, hasta 62,52 dólares el barril, después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, anunciara que Israel y Hamás acordaron firmar la primera fase de un plan de paz en Gaza.

Según el portal especializado CNBC, este anuncio redujo la prima de riesgo para el petróleo y animó a los operadores a vender.