Zelenski cree que el envío de misiles Tomahawk a Ucrania forzaría a Putin a negociar

Kiev, 9 oct (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, cree que el envío de misiles de largo alcance Tomahawk a Ucrania por parte de EE.UU. podría forzar al presidente ruso, Vladímir Putin, a negociar el final de la guerra que piden tanto Kiev como Washington.