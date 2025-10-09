Zelenski habla con el futuro primer ministro checo y promete una alianza más “productiva”

“Apreciamos nuestra alianza estratégica con Chequia y estamos agradecidos por el apoyo a Ucrania y a los ucranianos en estos tiempos difíciles. Trabajamos para hacer la cooperación entre nuestros países cada vez más productiva”, dijo Zelenski en X tras hablar con Babis, que prometió durante la campaña reconsiderar el firme apoyo a Ucrania ofrecido por el Gobierno saliente.

El partido de Babis forma parte del grupo europeo Patriotas, al que pertenece también la formación del primer ministro húngaro, el ultranacionalista Víktor Orbán, que se opone al ingreso de Ucrania en la Unión Europea y está en contra de las sanciones a Rusia.

“Hoy he hablado con el líder del partido ganador de las elecciones parlamentarias en Chequia, Andrej Babis, le he felicitado por su victoria y le he deseado éxito”, dijo Zelenski sobre la conversación.

Según el líder ucraniano, el político checo “alabó el coraje del pueblo ucraniano” a la hora de responder a la agresión rusa.

“Le he informado de nuestros esfuerzos diplomáticos para lograr una paz justa junto con Estados Unidos, Europa y otros países, así como de la situación diplomática general”, dijo Zelenski sobre la llamada a Babis.

República Checa ha tenido un papel especialmente destacado en la ayuda militar a Ucrania con su iniciativa para hacer llegar a Kiev cientos de miles de municiones para artillería. Babis dijo tras su victoria electoral que la iniciativa es una “buena idea” que, sin embargo, podría reevaluarse.