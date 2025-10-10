51 civiles muertos en parte ocupada de Zaporiyia por ataques de Kiev en 2025, según Moscú

Según Yevgueni Balitski, el gobernador de la región impuesto por Moscú, desde principios de 2025, las fuerzas ucranianas "han perpetrado 1.346 ataques contra la región de Zaporiyia con diversas armas".

Como consecuencia de esos bombardeos, murieron "51 personas, incluidos tres menores", escribió Balitski en Telegram.

El funcionario agregó que los ataques dejaron además, "279 heridos, 22 de ellos menores de edad".

"Registramos ataques a diario, siendo las ciudades de Energodar, Vasilivka, Kamenka-Dniprovska y Tokmak, en primera línea del frente, las más afectadas", precisó.

Zaporiyia, que acoge la mayor central nuclear de Europa, es una de las regiones ucranianas anexionadas por Rusia en septiembre de 2022, donde las fuerzas de Moscú controlan más del 70 % del territorio.