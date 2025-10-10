Al menos 19 desparecidos incluyendo muertos por una explosión en fábrica de bombas en EEUU

Miami (EE.UU.), 10 oct (EFE).- Al menos 19 desaparecidos, incluyendo una cifra aún indeterminada de muertos, dejó este viernes una explosión en una fábrica de bombas en Tennessee, en el sur de Estados Unidos, informaron autoridades locales.