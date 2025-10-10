Al menos 30 supuestos insurgentes mueren en una nueva operación del Ejército de Pakistán

La operación tuvo lugar en la zona de Jamal Maya, en el distrito de Orakzai, en la provincia de Khyber Paktunkhwa, fronteriza con Afganistán, según detalló en un comunicado el ala de medios del Ejército de Pakistán (ISPR).

"Después de intensos intercambios de disparos, los treinta khwarij patrocinados por la India implicados en un acto terrorista han sido enviados al infierno", dijo el ISPR.

El Ejército de Pakistán usa el término khwarij, que hace referencia a quienes abandonan el Islam, para describir a los miembros del grupo Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) o talibanes paquistaníes, a quienes Islamabad acusa de estar apoyados por la India.

Además, Pakistán acusa a los talibanes, que lideran el vecino Afganistán desde agosto de 2021, de dar cobijo en su territorio a miembros del TTP -hermanos ideológicos de los fundamentalistas de Kabul- que llevan a cabo operaciones terroristas en zonas paquistaníes.

Pakistán ha sido testigo en el último año y medio de un aumento de los ataques insurgentes, principalmente en las provincias occidentales de Khyber Pakhtunkhwa, fronteriza con Afganistán, y de Baluchistán, limítrofe con Afganistán e Irán y donde operan grupos separatistas a los que Islamabad acusa de terrorismo.

Pakistán y Afganistán comparten una porosa frontera de 2.600 kilómetros. Los ataques contra la Policía y contra efectivos de las fuerzas de seguridad y del Ejército son habituales en las zonas fronterizas.

El TTP rompió en noviembre de 2022 un acuerdo de alto el fuego que estaba vigente con las autoridades paquistaníes, después de que fracasasen las conversaciones bilaterales en las que mediaban los talibanes afganos.

La nueva operación contra presuntos insurgentes tuvo lugar después de que el Gobierno de facto de Afganistán informase anoche de una fuerte explosión en Kabul, cuyo origen aún se desconoce, pero que ha desatado especulaciones sobre un posible ataque transfronterizo de Pakistán contra el máximo líder del TTP, Mufti Noor Wali Mehsud.