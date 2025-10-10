Al menos siete muertos y 19 detenidos en una operación contra el narcotráfico en Río

Río de Janeiro, 10 oct (EFE).- Al menos siete personas murieron y otras 19 fueron detenidas en Río de Janeiro en un operativo para frenar la expansión del grupo criminal Comando Vermelho, uno de los más poderosos del país, informaron este viernes fuentes oficiales.